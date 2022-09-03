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Минобороны: ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Фото: Минобороны РФ

ВСУ продолжают попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу, 3 сентября.

— Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные за сутки смогли уничтожить 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих ВСУ, передает Telegram-канал министерства.

До этого в Минобороны заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.

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