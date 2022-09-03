Собянин анонсировал фестиваль «Город неравнодушных» в Парке Горького

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новый фестиваль «Город неравнодушных» пройдет 10 и 11 сентября в Парке Горького, он объединит участников волонтерских и благотворительных проектов, а также желающих к ним присоединиться. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва, безусловно, город неравнодушных людей. За последние 2 года команда «Мосволонтера» выросла в 2 раза, — сказал глава города.

Так, в столице уже более 820 тысяч добровольцев, уточнил он. Вклад в развитие движения внесли такие проекты, как «Мы Вместе», «Помощники вакцинации», «Москва Помогает», а также патриотические акции ко Дню Победы.

Мэр отметил, что столичные НКО смогут рассказать о своих программах будущим волонтерам, поскольку их участие в благотворительной работе очень важно. Москва выделит помещения для деятельности НКО и поможет им грантами, сумму которых увеличили с 400 до 600 миллионов рублей, написал Собянин в Telegram-канале.