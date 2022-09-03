Москвича оштрафовали на 20 тысяч рублей за прыжок с балкона станции метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Мужчина спрыгнул с балкона станции метро и получил штраф

Россия, Москва, метро Проспект Вернадского Карта всех событий

Пассажир спрыгнул с балкона на платформу станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Проспект Вернадского». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.

Таким образом, он упал прямо перед прибывающим поездом, чудом не попав под состав. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения.

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В результате ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель.

Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью. Вскоре стало известно, что мужчина погиб.