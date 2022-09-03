Москвича оштрафовали на 20 тысяч рублей за прыжок с балкона станции метро

Пассажир спрыгнул с балкона на платформу станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Проспект Вернадского». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.
Таким образом, он упал прямо перед прибывающим поездом, чудом не попав под состав. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения.
В результате ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель.
Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью. Вскоре стало известно, что мужчина погиб.