Десант ВСУ при попытке штурма Энергодара использовал зарубежные катера

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Десант ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС использовал примерно 20 быстроходных катеров иностранного производства. Об этом заявил боец с позывным Скиф в субботу, 3 сентября.

— Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. Предварительно, все действия были направлены непосредственно на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы захватить ее, — сказал военный.

Кроме того, уточнил он, ВСУ обстреливали берег и АЭС из артиллерии. Подобный катер, согласно оценке Скифа, способен взять на борт до 15 человек.

Десант был обнаружен разведкой, вскоре по нему начали работать ударные вертолеты Ка-52 и истребители Су-30. ВСУ надолго запомнят данный «мощнейший удар», передает слова Скифа РИА Новости.

2 сентября в Минобороны России заявили, что ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ.

Авиация уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли на территорию Украины. После этого артиллерия вооруженных сил России нанесла удар по подконтрольному ВСУ берегу.