«Пришло время»: Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация с невыдачей виз делегации России для участия в Генассамблее ООН говорит о том, что штаб-квартиру организации следует переносить в другую страну. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в субботу, 3 сентября.

— Пришло время жестко ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну. Прежде всего, с нейтральным статусом, — сказал политик.

В качестве новой площадки для штаб-квартиры ООН сенатор предложил Швейцарию или Австрию. Он также возмутился, что государство — основатель ООН и постоянный член Совбеза столкнулось с препятствиями, а его представителям не дали принять личное участие в Генассамблее.

Джабаров написал в Telegram-канале, что ожидает реакции мировой общественности на данную ситуацию.

1 сентября российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что США намеренно сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, не выдав ему визу. Дипломат подчеркнул, что невыдача виз российской делегации виз является грубым нарушением американской стороной своих обязательств.