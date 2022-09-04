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Александру Гудкову грозит до пяти лет тюрьмы за клип-пародию «Я узкий!»

Юлия Курганова
Общество
Александру Гудкову грозит до пяти лет тюрьмы за клип-пародию «Я узкий!»
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков увидел в юмористическом клипе-пародии «Я узкий» на хит певца SHAMAN «Я русский» шоумена Александра Гудкова разжигание межнациональной розни. Он считает, что творчество артиста напоминает шутку юмориста Идрака Мирзализаде про матрас, русских и фекалии. Комик был выдворен из России за оскорбление нации, ему запрещен въезд на территорию страны пожизненно.

Шлыков написал официальный запрос в Прокуратуру, в котором попросил возбудить уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» против Гудкова. Если следователи установят, что пародия оскорбительна, то шоумену грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет, сообщается в Telegram-канале Mash.

Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал шуточный видеоклип Александра Гудкова «Я узкий». По его словам, юмор артиста всегда отличался своей специфичностью, при этом у него есть понимающая эти шутки аудитория. Новый видеоролик артиста Бабичев не оценил и отметил отсутствие таланта у Гудкова, назвав пародию «безвкусицей».

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