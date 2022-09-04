Ведьма назвала топ-3 имен самых умных мужчин

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Часто имя, данное человеку при рождении, определяет примерный набор качеств личности и позволяет понять, в каких сферах его обладатель лучше всего себя проявляет в жизни. Ведьма и яснознающая Марина Збруева назвала «Вечерней Москве» три мужских имени, носители которых обладают недюжинным умом.

Николай

Обладатели этого имени, по словам Збруевой, считаются умнейшими людьми.

— На самом деле и женских, и мужских имен, которые таят в себе силу знаний, куда больше, но если говорить о «мудрейших», — говорит она, — то рейтинг будет неполным без имени Николай.

Эксперт уточнила, что зачастую обладатели этого имени бывают эгоистичны и надменны. Но происходит это в связи с тем, что близкие или коллеги сильно уступают Николаю по уровню развития:

— Это очень эрудированные, изобретательные, но в то же время и хитроумные личности. Они могут быть как прекрасными криминалистами, так и злоумышленниками, которые умело способны запутать следствие и избавиться от следов преступления.

Среди врачей много людей с именем Николай, особенно в хирургии, утончила экстрасенс.

Ярослав

Ярослав — имя, которое одарено силой и умом активного Льва.

— Чаще всего это сообразительные люди, которые раньше всех начинают читать, проявлять талант в точных науках, — уточнила собеседница «ВМ».

Такие люди тяготеют к книгам, желают развиваться, и, если им не мешать, в будущем родители могут вырастить настоящего ученого с прекрасными академическими знаниями, уточнила Збруева.

Евгений

По мнению ведьмы, мужской топ «умных» имен следует замкнуть на Евгении:

— Среди сильного пола люди, кого так зовут, обладают абсолютно неземным умом и памятью.

Те, кому хоть раз приходилось вступать в диалог с носителем имени Евгений, поражается тому, насколько это высокоразвитая личность. Такие люди могут преуспеть как в индустрии компьютерных технологий, так и в научной среде.

В зодиакальном мире данное имя стоит под знаком Рыбы, а это означает, что по жизни такой мужчина — настоящий везунчик, заключила экстрасенс.

Ведьма и яснознающая Марина Збруева также назвала Вечерней Москве четыре имени, которые носят по-настоящему умные женщины.