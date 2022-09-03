Ведьма назвала четыре женских имени, обладательницы которых наделены высоким интеллектом

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Имя человека предопределяет его судьбу, становится его визитной карточкой, а во многих жизненных обстоятельствах даже спасает. Как назовешь корабль, так он и поплывет, уверяют эксперты в области эзотерики и магии. Имя способно приносить как удачу, так и беды, оно может награждать своего обладателя особенными способностями, которые его будут выделять из толпы: например, высоким интеллектом. «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы Марины Збруевой четыре имени, которые носят по-настоящему умные женщины.

Анна

По словам яснознающей, сильной энергией обладает имя Анна:

— В имени сочетаются мелодичность и нежность. Помимо этих женских черт, которыми награждает имя свою обладательницу, оно усиливает в ней интеллектуальные способности. Зачастую именно у женщин по имени Анна чакра аджна, которая связана с интуицией, ясновидением и воображением, развита сильнее.

По словам яснознающей, это позволяет людям, которых нарекли данным именем, становиться прекрасными педагогами, специалистами в области расследования и предпринимателями.

Елена

По своему мировосприятию и интеллектуальным способностям очень близки в энергетическом плане к имени Анна женщины, которых нарекли Еленой:

— Это имя очень распространено в нашей стране и не зря, потому что на подсознательном уровне многие помнят Елену Прекрасную, Елену Премудрую. Елена, конечно, может и не быть прекрасной, но даже по некоторым аналитическим исследованиям рекрутинговых компаний можно заметить, что именно женщины с таким именем претендуют на лучшие вакансии и руководящие должности.

С точки зрения магии у этих дам настоящий талант зарабатывать деньги своим умом, так как их упорство и трудолюбие позволяют им безбедно существовать, заметила ведьма.

— Лены есть везде, в любой сфере деятельности: бизнес, политика, финансовый сектор. В магии много женщин с этим именем, а также в философии и писательском деле, — добавила Збруева.

Собеседница также уточнила, что именно Елене легче всего дается изучение иностранных языков.

Ольга

Ольга — древнескандинавское имя, которое в переводе означает «святая» или «великая». Это вдумчивые и очень проницательные женщины, так как они находятся под зодиакальным знаком Рака, уточнила Збруева.

— Покровителем этого имени выступает самая мудрейшая и мистическая птица — сова, — продолжила ведьма.

У данных персон развито аналитическое мышление, которое больше присуще мужчинам, чем дамам.

Евгения

По уровню развитости и уму, самостоятельности к Ольге приближена Евгения. По словам эксперта, Евгения с греческого переводится как «благородная»:

— Это значение определяет судьбу его обладательниц. У них нет авторитетов. Они настолько умны, что обходятся без помощи взрослых уже в раннем возрасте, очень умело расставляют приоритеты.

Эксперт уточнила, что такие женщины любят руководить и подчинять себе окружающих. Их отличительные черты — строгость, пунктуальность и нетерпимость к человеческой глупости.

Марина Збруева также назвала «Вечерней Москве» пять мужских имен, от обладателей которых стоит ожидать сюрпризов в постели.