Названы три знака зодиака, которые притягивают к себе неприятности

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Жизнь каждого человека состоит из благоприятных и неблагоприятных периодов, и у каждого бывают неприятности. Однако представители некоторых знаков зодиака их буквально притягивают, попадая на каждом шагу в какие-то истории. К таким «везунчикам» в большей степени относятся Тельцы, Скорпионы и Рыбы.

Астрологи рассказали, что Тельцов судьба почти ежедневно испытывает на прочность, хотя в большинстве случаев они сами находят себе неприятности. Спокойным и любящим домашний уют Тельцам быстро наскучивает однообразная жизнь. Когда ничего не происходит, они придумывают себе проблему и начинают ее решать. Часто у них это не получается сделать в одиночку, и тогда они привлекают окружающих, создавая для них трудности. Иногда у Тельцов накапливается много проблем, решение которых для них становится смыслом жизни.

Скорпион — очень упертый знак зодиака и считается рекордсменом по количеству проблем в жизни. Это неудивительно, ведь для него существует только два мнения — его личное и неправильное. Он редко считается с мнением других и никогда не рассматривает вариант компромисса. Из-за этого Скорпион обрастает проблемами, он не умеет общаться с людьми и часто теряет друзей.

Мечтательные и романтичные Рыбы очень редко задумываются над своей жизнью. Они не переносят неприятности и не хотят выходить из зоны комфорта. Им проще плыть по течению судьбы, обходя серьезные проблемы и не пытаясь их решать. Но при такой постановке вопроса они сами находят их, загоняя себя в стрессовые ситуации. И тогда Рыбы ищут тех, кто мог бы за них решить проблему. Чаще всего эту миссию они перекидывают на близких, из-за чего иногда усугубляют ситуацию и обрастают еще большими проблемами, сообщается на портале Rsute.

Представители трех знаков зодиака в ближайшее время взлетят на новую орбиту любви и почувствуют небывалый прилив положительных эмоций.