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Аналитик перечислил страны, которые первыми откажутся от евро

Юлия Курганова
Экономика
Аналитик перечислил страны, которые первыми откажутся от евро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На фоне ухудшения экономического положения в Европе растут и разногласия внутри Европейского союза. Наиболее уязвимыми к скачку инфляции окажутся страны юга региона с высоким уровнем долга. В Греции, Португалии, Италии, Испании могут заговорить о пользе возвращения к национальной валюте. Такое мнение высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

— На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из Евросоюза и возвращению к национальной валюте, — сообщил он.

По словам аналитика, индексы деловой активности PMI указывают, что экономика ЕС сокращается два последних месяца. С наступлением осенне-зимнего отопительного периода экономическое положение Европы может значительно ухудшится.

С учетом растущего энергетического кризиса и рекордного роста цен на газ европейская промышленность является нерентабельной, производство постепенно закрывается.

На этом фоне евро дешевеет к доллару и достиг минимума за 20 лет, это тоже разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров, сообщает агентство «Прайм».

3 сентября французский журналист Франсуа Ленгле заявил, что нефтегазовые доходы России растут не вопреки, а благодаря санкциям. РФ абсолютно не нуждается в финансировании, так как после введения ограничений ее доходы от экспорта нефти и газа увеличились на 40 процентов, отметил эксперт.

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