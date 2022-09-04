Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России в сентябре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Вакансия управляющего в загородном доме в Москве стала самой высокооплачиваемой в стране в сентябре. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Работа.ру».

Так, за 500 тысяч рублей в месяц работодатели требуют закупать продукты, организовывать поездки всех членов семьи, которые живут в доме, и заниматься подбором персонала. Соискатель должен иметь аналогичный опыт работы от трех лет, знать основы юриспруденции и предоставить рекомендации.

Также одна из самых высокооплачиваемых вакансий доступна в Краснотурьинске Свердловской области. Там главному инженеру готовы платить 275 тысяч рублей в месяц. На заработную плату в 250 тысяч может рассчитывать сварщик на полуавтомате в Башкирии.

До 200 тысяч рублей предлагают менеджеру по подбору персонала и менеджеру по тендерам в Казани, врачу-косметологу в Нижнем Новгороде и автослесарю-автомеханику в Калининграде.

Зарплату от 155 тысяч рублей обещают платить на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре начальнику товарно-сырьевого цеха. Он будет заниматься обеспечением приготовления продукции, организовывать схему хранения сырья и руководить производственно-хозяйственной деятельностью, сообщается на портале «Лента.ру».

Московская служба занятости назвала три профессиональные сферы, в которых в конце августа 2022 года отмечается самый высокий спрос на сотрудников. Работодатели чаще всего ищут персонал в оптовой и розничной торговле, сервисной индустрии, а также в сфере транспорта и логистики.