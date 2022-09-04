Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юрист предупредил о штрафах за неправильное размещение цветов на балконе

Юлия Курганова
Общество
Юрист предупредил о штрафах за неправильное размещение цветов на балконе

Сам по себе факт наличия цветов на балконе не является нарушением. Об этом сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

Но если расположить ящики или горшки таким образом, что они окажутся снаружи, то это может стать проблемой, предупредил специалист. Он объяснил, что размещение цветов за пределами балкона может нарушить внешний облик дома и затруднить работу промышленных альпинистов, которые проводят уборку зданий, монтаж разного оборудования, а также покрасочные и штукатурные работы.

Также в случае падения с балкона ящики с цветами могут нанести вред прохожим и стоящим под окнами автомобилям. Юрист предупредил, что в этом случае ответственность будет нести собственник жилья. Кроме того, она может быть даже уголовной, если упавший с балкона горшок с цветами нанесет кому-то телесные повреждения, сообщает агентство «Прайм».

Юрист Алексей Хижняк пояснил, можно ли курить на балконе. По его словам, с законодательной точки зрения курение на балконе квартиры не запрещено. Жильцы не могут курить в зонах общего пользования, таких как лифты, лестничные площадки и подъезды.

Балконы Цветы Юристы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте