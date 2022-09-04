Юрист предупредил о штрафах за неправильное размещение цветов на балконе

Сам по себе факт наличия цветов на балконе не является нарушением. Об этом сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

Но если расположить ящики или горшки таким образом, что они окажутся снаружи, то это может стать проблемой, предупредил специалист. Он объяснил, что размещение цветов за пределами балкона может нарушить внешний облик дома и затруднить работу промышленных альпинистов, которые проводят уборку зданий, монтаж разного оборудования, а также покрасочные и штукатурные работы.

Также в случае падения с балкона ящики с цветами могут нанести вред прохожим и стоящим под окнами автомобилям. Юрист предупредил, что в этом случае ответственность будет нести собственник жилья. Кроме того, она может быть даже уголовной, если упавший с балкона горшок с цветами нанесет кому-то телесные повреждения, сообщает агентство «Прайм».

Юрист Алексей Хижняк пояснил, можно ли курить на балконе. По его словам, с законодательной точки зрения курение на балконе квартиры не запрещено. Жильцы не могут курить в зонах общего пользования, таких как лифты, лестничные площадки и подъезды.