Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В воскресенье, 4 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15–17 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 13–18 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

С 1 сентября в этом году осень заявила о себе не только по календарю, но и климатически. Привычный летний зной в Москве внезапно сменился сильным похолоданием. О том, как минимизировать последствия акклиматизации, рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Она отметила, что сильнее всего подобную перемену погоды прочувствовали на себе дети и взрослые, только что вернувшиеся из отпуска с побережья теплых морей.