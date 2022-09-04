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«Тема попы не раскрыта»: Галкин отреагировал на слова Милонова о запрете въезда в Россию

Александр Афонин
Общество
«Тема попы не раскрыта»: Галкин отреагировал на слова Милонова о запрете въезда в Россию
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что из-за позиции телеведущего Максима Галкина ему следует запретить въезд на территорию России. Юморист не остался в стороне и в шуточной форме прокомментировал призыв политика.

— Крепостной театр сдает позиции! На придворную сцену со стендапом врывается Милонов. Интересные образы, мощные панчи! Хотя тема попы не раскрыта до конца. Его манит только моя или любая резиновая? — отметил Галкин в своем Telegram-канале.

До этого Виталий Милонов заявил, что россиянам не стоит ходить на концерты тех артистов, которые отрицательно высказываются о внешней политике государства. В пример политик поставил себя, так как не ходил на недавно прошедший в Москве концерт исполнителя Валерия Меладзе.

Кроме того, режиссер Никита Михалков прокомментировал сообщения о том, что в России планируют выпустить в прокат фильмы, где приняли участие уехавшие из страны знаменитости. Он призвал отказаться от показа подобных картин и выразил мнение, что их решение должно быть «как-то оценено».

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