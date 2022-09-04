Названы знаки зодиака, которые лучше всех справляются со стрессовыми ситуациями

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых отличаются психологической зрелостью и отлично справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет портал Pinkvilla.

Козероги привыкли решать любые проблемы. Их ум помогает справляться с эмоциональным грузом, что положительно сказывается на результате. Если рядом кому-то плохо, то они готовы отложить решение своих вопросов и помочь окружающим.

Мудрость Весов не позволяет им убегать от трудностей. Они легко принимают важные решения и в любой ситуации сохраняют спокойствие. Кроме того, им не свойственно бросать других. Представители этого знака зодиака всегда поддержат того, кто оказался в беде.

Эмоциональность Раков всегда дает о себе знать. Она активно проявляется в ходе диалога, благодаря чему они мастерски проводят беседы. Несмотря на это, представители Раков сохраняют мудрость и стараются не играть в конфликтных ситуациях.

Девы терпеливы, умны и спокойны. Из-за своей доброты они часто ставят потребности других выше собственных. Это говорит об их ответственности и жизнестойкости, передает РИА Новости.

Жизнь каждого человека состоит из благоприятных и неблагоприятных периодов, и у каждого бывают неприятности. Однако представители некоторых знаков зодиака их буквально притягивают, попадая на каждом шагу в какие-то истории.