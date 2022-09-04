«У нее началась агония»: сестра Жанны Фриске рассказала о последних днях певицы

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Семь лет назад ушла из жизни певица Жанна Фриске. Артистка долго боролась с неоперабельной опухолью головного мозга, но продолжала сохранять стойкость и оптимизм до самого конца. Ее сестра Наталья рассказала о последних днях знаменитости.

Девушка вспоминала, что Жанна находила в себе силы и продолжала радоваться каждому дню. Она шутила, подбадривала близких. Однако в один момент Фриске сдалась. По словам Натальи, это стало ясно после того, как артистка начала говорить о своих похоронах.

— Я думаю, на тот момент она смирилась с этим. А потом она перестала разговаривать и только реагировала на какие-то новости. На следующий день у нее началась агония. Я застала. Это очень страшно. И в 22:07 у нее перестало биться сердце, — цитирует ее StarHit.

Также сестра певицы рассказала о словах Жанны, прозвучавших накануне смерти и расстроивших их родителей.

— Смотрю — родители в истерике, плачут, а она сидит как ни в чем не бывало, смотрит телевизор на кухне и ест фрукты. И папа говорит: «Представляешь, что она мне сейчас сказала? — «Когда будете меня отпевать, на лоб мне молитвы эти не кладите», — добавила Наталья Фриске.

До этого сестра Жанны Фриске рассказала о ранее неизвестных фактах из жизни исполнительницы. По ее словам, артистка верила, что вылечится, и старалась как можно реже нервничать. Певица строго выполняла предписания врачей и делала все, чтобы как можно скорее поправиться.