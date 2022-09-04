Правительство РФ выделило более 10 миллиардов рублей беженцам с Украины и из Донбасса

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Российское правительство выделило 10,37 миллиарда рублей для поддержки граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Правительство РФ распорядилось выделить 10,37 миллиарда рублей из своего резервного фонда для осуществления выплат гражданам ДНР, ЛНР, а также Украины, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о выплатах, указ о которых подписал президент России Владимир Путин 27 августа. Под действие документа подпадают граждане, приехавшие в страну после 18 февраля. При этом выплаты назначаются с 1 июля. Вынужденные переселенцы получат ежемесячную пенсионную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В этот же день Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в стране без ограничения сроков. Для этого им нужно будет пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и медосвидетельствование на употребление наркотиков, психотропных веществ, на наличие инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.