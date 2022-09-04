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Столичный Главархив опубликовал пять фотоальбомов о строительстве МГУ

Александр Афонин
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Столичный Главархив опубликовал пять фотоальбомов о строительстве МГУ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главархив представил пять фотоальбомов, где показано строительство Московского государственного университета (МГУ) с 1949 по 1951 год. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что на кадрах москвичи могут увидеть строительство главного здания МГУ и факультетских корпусов. Съемка проводилась с разных ракурсов, что позволяет увидеть возведение отдельных элементов конструкции, проектировку интерьера и так далее.

Большая часть фотографий посвящена непосредственно процессу строительства. На них видны оборудование и технические приемы, которыми пользовались специалисты. Кроме того, отдельные разделы альбомов показывают инфраструктуру проведения работ и систему вспомогательных производств, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Главархив открыл выставку «Страницы истории школьного образования в Москве», приуроченную ко Дню знаний. В основу экспозиции легли документы и фотографии, которые описывают школьную жизнь с первой четверти XVIII до начала XXI века.

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