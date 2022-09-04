«Чудо, что осталась жива»: Валерия рассказала об издевательствах бывшего мужа

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Сегодня певица Валерия считается одной из успешных и популярных исполнительниц российской эстрады. Однако так было не всегда. Артистка рассказала о жизни со своим вторым мужем — продюсером Александром Шульгиным.

Пара в 1993 году заключила брак, в котором у них появилось трое детей. Рядом с мужем Валерия развивалась как певица. Многие считали их отношения счастливыми, но певица долгое время не могла раскрыть правду.

— То, что я осталась жива и вообще не пострадала, мне так кажется, это вообще какое-то чудо. Могло быть все, что угодно за десять лет. Меня испытывали на прочность, держали под контролем, — сказала она.

Артистка добавила, что не привыкла кому-то жаловаться. Она старалась держать все в себе и поэтому долгое время скрывала всю боль и ужас, которые пережила, передает Пятый канал.

До этого участник группы «Корни» Алексей Кабанов раскрыл подробности несостоявшегося романа с вокалисткой «Фабрики» Сати Казановой. По его словам, дальнейшего развития отношения не получили из-за репутации певицы.