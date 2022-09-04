Спасатели из-за шторма не смогли высадиться на Ключевской сопке для спасения туристов

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Из-за сильного штормового ветра спасатели не смогли высадиться на вулкане Ключевская сопка, чтобы помочь пострадавшим туристам. Об этом сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае в воскресенье, 4 сентября.

— Планировалось, что они приземлятся на высоте 3,3 тысячи метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 5 сентября на допустимую высоту будут доставлены сотрудники поисково-спасательного отряда ЦОД. Оттуда они начнут самостоятельное восхождение. Кроме того, на помощь туристам была отправлена наземная группировка МЧС России. На высоте 1,2 тысячи метров они планируют разбить лагерь для оказания помощи спасателям, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что шестеро туристов погибли в результате падения с высоты во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».