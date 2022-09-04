Орфографическую ошибку нашли в фильме «Ирония судьбы»

Кадр из фильма «Ирония судьбы», 1975

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на экраны в 1976 году. С момента первого показа среди россиян стало традицией пересматривать эту картину. Однако спустя 46 лет внимательные зрители нашли в титрах кино орфографические ошибки.

Уточняется, что найти недочет можно в самом начале фильма. Картина начинается с текста-описания. Если обратить внимание, то в слове «исключительно» пропущена буква «л». В этом же предложении не стоит употреблять наречие «только», так как «исключительно» уже передает нужный смысл.

18 августа в интернете появился короткий ролик-трейлер американского ремейка советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новую версию комедии снял русскоговорящий прибалтийский режиссер Марюс Вайсберг.

Новая интерпретация фильма появится в прокате уже 8 сентября. В России премьерный показ запланирован раньше, чем в зарубежных странах, а создатели истории надеются на крупные кассовые сборы. «Вечерняя Москва» обсудила с киноэкспертами прогнозируемый успех ленты и узнала, действительно ли получится заработать большие средства на показах.