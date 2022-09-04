«Извращенцы»: телеведущий Пронько отреагировал на пародийный клип Гудкова

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Недавно комик Александр Гудков снял пародийный клип на песню исполнителя SHAMAN «Я русский». Работа получила название «Я узкий» и вызвала ажиотаж среди зрителей. Телеведущий Юрий Пронько признался, что едва сдержал эмоции после просмотра.

— Извращенцы. Мне пришлось вникать же вот в это гламурятника вещество. Мне говорят, что все поменялось, да вот они все, поющие и танцующие. Это и есть реальность, — сказал он.

Пронько добавил, что подобная деятельность направлена на получение выгоды. По его словам речь идет как о финансах, так и о популярности, передает «Телепрограмма».

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал шуточный видеоклип Александра Гудкова «Я узкий», ставший пародией на трек SHAMAN «Я русский». По его словам, юмор комика всегда отличался своей специфичностью, при этом у него есть понимающая эти шутки аудитория.

Кроме того, на работу актера отреагировали и в Государственной думе. Депутат Елена Драпеко не постеснялась в выражениях и даже оскорбила артиста.