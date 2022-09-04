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Альпинист раскритиковал гидов, которые повели отряд туристов на Ключевскую сопку

Александр Афонин
Общество
Альпинист раскритиковал гидов, которые повели отряд туристов на Ключевскую сопку
Фото: Unsplash

Гиды, которые руководили группой по восхождению на Ключевскую сопку, не имели должного опыта и знаний для управления подобным походом. Такое мнение выразил опытный альпинист Владимир Марков в воскресенье, 4 сентября.

— Какие они гиды? Гид по иностранной категории водит людей там, где он знает район. Гид не имеет права куда-то увести, блин, непонятно кого. Не аттестовываться в этом районе, не пройти какую-то квалификацию, что он знает маршрут, — сказал он.

Эксперт добавил, что сама группа отнеслась к восхождению на вулкан также безответственно. По его словам, Ключевская сопка многими воспринимается, как легкий объект для похода. Однако вершина представляет серьезную опасность для неподготовленного туриста. По его словам, отправившаяся туда группа не имела должного представления о восхождении, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Накануне стало известно, что шестеро туристов погибли в результате падения с высоты во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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