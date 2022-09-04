Оставшиеся члены миссии МАГАТЭ планируют покинуть Запорожскую АЭС 6 сентября

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Оставшиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планируют уехать 6 сентября. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в воскресенье, 4 сентября.

— Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до пятого числа предварительно, то есть завтра еще работают, а шестого выдвигаются. Это пока предварительно. Могут свое пребывание продлить, — сказал он.

Рогов добавил, что на данный момент специалисты проводят запросы. По его словам, ЗАЭС многие годы неправильно эксплуатировалась, а регламентные работы проводились для вида. В связи с этим часть экспертов МАГАТЭ может остаться на станции на постоянной основе, передает ТАСС.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.