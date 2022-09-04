Песков пообещал серьезный ответ Кремля на визовые ограничения Евросоюза

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия не оставит визовые ограничения со стороны Евросоюза без ответа, и он может быть как асимметричным, так и симметричным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 4 сентября.

— Вы знаете, необязательно. Они же (ответные меры — прим. «ВМ») могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут, — в таком случае это 100 процентов. Какими они будут? Ну, можно сказать, что такими, чтобы соответствовать нашим интересам, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Запад является лишь частью мира. Граждане России имеют огромный выбор направлений для отдыха, путешествий, работы и так далее, передает РИА Новости.

До этого Дмитрий Песков заявил, что принятое главами МИД стран — членов Евросоюза решение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией является нелепым. Говоря об ответных мерах, представитель Кремля отметил, что страна идет по своему пути, который соответствует ее интересам.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам.