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Песков назвал нелепым решение Евросоюза заморозить визовое соглашение с Россией

Александр Афонин
В мире
Песков назвал нелепым решение Евросоюза заморозить визовое соглашение с Россией
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Принятое главами МИД стран — членов Евросоюза решение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией является нелепым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 сентября.

— Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее. Но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому очередное нелепое решение из серии вот такого продолжающегося абсурда, — сказал он.

Говоря об ответных мерах, Песков отметил, что Россия идет по своему пути, который соответствует ее интересам, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что большинство стран — членов ЕС проголосовали за расторжение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Позже проект был реализован.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам.

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