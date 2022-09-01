Страны ЕС договорились о приостановке упрощенного визового режима с Россией

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Страны Евросоюза приняли решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

— Мы достигли политического решения о полной приостановке соглашения, — цитирует его РИА Новости.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинство стран — членов ЕС проголосовали за расторжение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

В АТОР сообщили, что такое решение не только увеличит время обработки виз, но и потребует от российских туристов больше документов для заявки, увеличит расходы. Граждане смогут рассчитывать только на однократную визу, выдаваемую строго под даты поездки.

Отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, новый запрет Евросоюза усложнит процесс получения визы. Кроме того, нельзя будет получить визу на долгий срок.