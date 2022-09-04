Полковник Алехин спрогнозировал смену тактики России в спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские военные в ближайшее время изменят тактику ведения специальной военной операции на Украине и перейдут к контрнаступлению. Такой прогноз сделал в воскресенье, 4 сентября, бывший пресс-секретарь командующего Северо-Кавказского военного округа, полковник запаса Геннадий Алехин.

По его словам, это стало особенно актуально после того, как украинская армия совершила ряд неудачных попыток пойти в атаку под Херсоном. Полковник уточнил, что российские Вооруженные силы от «тактики огневого вала и занятия позиций» перейдут к «тактике обхватов и прорывов».

При этом военный подчеркнул, что боевые действия продолжатся по всем направлениям, передает Ura.ru.

4 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что силы отряда специального назначения «Ахмат» и 2-го корпуса Луганской народной республики начали масштабное наступление в Донецкой народной республике. По его словам, бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.

До этого бывший депутат Рады Илья Кива сообщил, что провал атаки украинской армии на Херсон и неудачный штурм Запорожской АЭС вызвали недовольство украинского командования, президенту республики Владимиру Зеленскому угрожает военный переворот. По его словам, неудачный штурм Херсона стал для ВСУ второй провальной операцией. Бойцы элитных подразделений украинской армии понесли схожие большие потери при атаке на остров Змеиный.