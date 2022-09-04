«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ победой над «Спартаком»

Фото: Telegram / Футбольный клуб Зенит

Петербургский «Зенит» в гостях выиграл у московского «Спартака» в центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в воскресенье, 4 сентября, завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

В составе победителей отличились Деян Ловрен и Андрей Мостовой. Единственный гол у хозяев забил Александр Соболев.

Петербургский клуб, набравший 20 очков, упрочил лидирующую позицию в РПЛ. «Спартак» с 16 очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице.

«Зенит» в следующем туре 11 сентября на своем поле встретится с «Оренбургом». Красно-белые в этот же день сыграют в гостях с «Ростовом».

До этого сообщалось, что грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в меньшинстве обыграл в гостях московский «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ. В составе грозненцев отличились Мохамед Конате (3) и Лечи Садулаев (62). У железнодорожников мяч в ворота соперников с пенальти отправил Антон Миранчук (42). Это поражение стало третьим для «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ. На счету клуба девять очков. Он занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками поднялся на восьмую позицию.