Песков прокомментировал заявления Кадырова об уходе с поста главы Чечни

Фото: Администрация президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом. Так прокомментировал слова политика об уходе с поста пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой, — сказал он, передает РИА Новости.

3 сентября Кадыров заявил, что «засиделся на посту» и заслужил бессрочный отпуск. Он выразил надежду, что люди поддержат и поймут его. Глава Чеченской Республики напомнил, что занимает данный пост уже 15 лет, и вспомнил кавказскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то еще бывает приятный».

С 2007 по 2011 год Кадыров являлся президентом Чеченской республики. Данную должность впоследствии упразднили, заменив ее на «главу республики». Этот пост политик занимает и по сей день.