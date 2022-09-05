Бывшая жена Максима Матвеева оказалась в топе самых некрасивых артисток России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывшая супруга актера Максима Матвеева его коллега Яна Секте рассказала, что как-то увидела себя в списке самых некрасивых российских актрис. Но это ее не расстроило, она отнеслась к этому с юмором.

Сексте поспешила похвастаться этим достижением перед своими коллегами.

— Как-то мне попался на глаза топ самых некрасивых артисток России с моей фамилией. Я радостно побежала в театр и говорю: «Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!» В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня, — рассказала со смехом актриса в интервью журналу «Караван историй».

Она отметила, что иногда статьи в СМИ все-таки ее задевают. Знаменитость поделилась, что после ее первого спектакля «Рассказ о семи повешенных» в театре Табакова вышла рецензия, где автор прошелся по ее внешности.

— Сама понимаю, что я женщина некрасивая. Кстати, за такие слова на меня ужасно обижается муж. Сказать, что у меня своеобразное лицо, — это значит расписаться в комплексах, которые пытаешься завуалировать странными формулировками. А у меня нет комплексов по поводу внешности! Мое лицо и есть Яна Сексте, — заявила актриса.

После развода Матвееву и Сексте удалось сохранить дружеские отношения и обрести счастье с другими людьми. Матвеев 12 лет счастлив в браке с актрисой Елизаветой Боярской, а Сексте около 10 лет замужем за композитором Дмитрием Мариным.

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