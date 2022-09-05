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Двое мужчин в Канаде зарезали десять человек в поселении коренных народов

Юлия Курганова
В мире
Двое мужчин в Канаде зарезали десять человек в поселении коренных народов
Фото: pixabay.com

Двое мужчин в Канаде в провинции Саскачеван совершили серию нападений и зарезали десять человек. Еще 15 граждан получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил телеканал CBC.

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Помощник комиссара RCMP Ронда Блэкмор рассказала, что погибших и раненых обнаружили в 13 местах к северо-востоку от города Саскатуна в поселении коренных народов. Число пострадавших может быть больше, так как некоторые из жертв могли обратиться в медучреждения самостоятельно.

В полиции отметили, что некоторые люди были мишенью преступников, а другие подверглись случайному нападению.

В мае два человека погибли и более 20 пострадали при стрельбе в банкетном зале в Майами. Восемь человек доставили в больницы, 12 добрались до медицинских учреждений самостоятельно. Трое преступников открыли огонь по выходящим после концерта людям из штурмовых винтовок и пистолетов.

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