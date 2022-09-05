В России пообещали награду в миллион рублей за захват робота THeMIS на Украине

Фото: Минобороны РФ

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал выплатить один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине роботизированную платформу THeMIS, созданную в Эстонии, и передать ее Министерству обороны РФ.

По имеющейся у ЦАСТ информации, в августе украинские военные получили первый экземпляр этой техники. Скоро на Украину привезут еще несколько платформ, их собираются использовать для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

— В связи с тем, что данное устройство представляет технический интерес, ЦАСТ объявляет о вознаграждении в один миллион рублей любому военнослужащему, или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Минобороны России, — сказано в сообщении организации.

Получить награду можно будет после заключения специалистов из ведомства об осмотре трофея.

Директор центра Руслан Пухов сообщил, что изучение THeMIS будет полезно для развития российских сухопутных роботизированных систем, передает РИА Новости.

— Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать очень мало систем. Эта платформа действительно новая. Это то, на что необходимо обратить внимание — это реальная инновация и будущее войны, — заявил он.

3 сентября Минобороны заявило о планах ВСУ купить Bayraktar с распылителями химикатов. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов обратил внимание на то, что Соединенные Штаты ведут активную разработку технических средств доставки биологического оружия на основе беспилотников.