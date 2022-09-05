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Ученые назвали снижающий риск смерти продукт

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали снижающий риск смерти продукт
Фото: Unsplash

Ученые в новом исследовании обнаружили защитные свойства орехов. Они установили, что этот продукт несет огромную пользу для здоровья, так как богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

По словам специалистов, орехи могут уменьшить вероятность развития рака, сердечных и респираторных заболеваний.

Ученые изучили анамнез более 118 тысяч пациентов. Они должны были заполнить подробную анкету, посвященную питанию. Добровольцы ответили на вопросы в самом начале исследования, а потом делали это каждые два-четыре года.

На основании того, сколько орехов ели участники исследования, их поделили на шесть групп, за которыми исследователи вели наблюдение в течение 30 лет. В результате выяснилось, что у тех людей, которые каждый день употребляли орехи, риск смерти снижался на 20 процентов.

Также ученые установили, что любители этого продукта реже умирают от онкологии, ишемической болезни сердца и респираторных заболеваний, сообщается в журнале New England Journal of Medicine.

Ученые Национального института здравоохранения США выяснили, что черный чай продлевает жизнь. В исследовании приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте 40–69 лет. Наблюдали за их здоровьем в течение 11 лет.

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