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«Это она на пляже?»: Водонаева раскритиковала Симоньян за голые подмышки в эфире

Юлия Курганова
Общество
«Это она на пляже?»: Водонаева раскритиковала Симоньян за голые подмышки в эфире
Фото: Пресс-служба Совфеда

Телеведущая и блогер Алена Водонаева не смогла пройти мимо появления главного редактора канала RT Маргариты Симоньян на федеральном канале. Журналистка предстала в эфире в летнем образе.

Водонаева отметила, что даже не могла обращать внимание на то, о чем говорит Симоньян. Ее взгляд был прикован к глубокому декольте знаменитости. Блогер раскритиковала такой внешний вид журналистки на телеэкране.

— Не могу даже вникнуть в смысл слов Маргариты Симоньян, так как все время смотрю на ее голые руки, декольте и красивый купальник. Это она на пляже? В Крыму? Красивое. Сейчас бы махать голыми подмышками на федеральном канале в 40 лет, а не вот это вот все, — написала Водонаева в Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Алены Водонаевой

4 сентября сообщалось, что Симоньян получила письмо с угрозами. Главный редактор канала RT — патриотка России, которая во всем поддерживает власть. Некоторым не по душе такая позиция журналистки, поэтому они осыпают ее гневными сообщениями. А кто-то и вовсе угрожает Симоньян.

Она рассказала, что получила письмо с угрозами. В сообщении неизвестный оскорбил не только журналистку, но и всю ее семью.

Знаменитости внешность Алена Водонаева Маргарита Симоньян критика
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