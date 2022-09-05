«Это она на пляже?»: Водонаева раскритиковала Симоньян за голые подмышки в эфире

Фото: Пресс-служба Совфеда

Телеведущая и блогер Алена Водонаева не смогла пройти мимо появления главного редактора канала RT Маргариты Симоньян на федеральном канале. Журналистка предстала в эфире в летнем образе.

Водонаева отметила, что даже не могла обращать внимание на то, о чем говорит Симоньян. Ее взгляд был прикован к глубокому декольте знаменитости. Блогер раскритиковала такой внешний вид журналистки на телеэкране.

— Не могу даже вникнуть в смысл слов Маргариты Симоньян, так как все время смотрю на ее голые руки, декольте и красивый купальник. Это она на пляже? В Крыму? Красивое. Сейчас бы махать голыми подмышками на федеральном канале в 40 лет, а не вот это вот все, — написала Водонаева в Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал Алены Водонаевой

4 сентября сообщалось, что Симоньян получила письмо с угрозами. Главный редактор канала RT — патриотка России, которая во всем поддерживает власть. Некоторым не по душе такая позиция журналистки, поэтому они осыпают ее гневными сообщениями. А кто-то и вовсе угрожает Симоньян.

Она рассказала, что получила письмо с угрозами. В сообщении неизвестный оскорбил не только журналистку, но и всю ее семью.