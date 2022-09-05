Депутат бундестага признала, что Россия никогда не отдаст Крым

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Депутат бундестага в Германии Сара Вагенкнехт заявила, что цель заставить Россию отказаться от Крыма является нереалистичной.

— Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия — ядерная держава. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война на Украине будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради нереальной цели? — высказала она свою точку зрения в интервью порталу T-online.

Также депутат сказала, что ФРГ сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать Киев. По ее словам, европейские страны не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта.

— И мы должны ясно дать это понять президенту Украины Зеленскому, — сказала Вагенкнехт.

По ее мнению, проведение переговоров между Москвой и Киевом необходимо. Она добавила, что согласно некоторым оценкам, РФ готова к ним.

4 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к разговору с Киевом. По его словам, специальная операция идет полным ходом, и все ее ранее заявленные цели будут достигнуты.