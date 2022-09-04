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Песков заявил о готовности Москвы к разговору с Киевом

Анастасия Колоскова
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Песков заявил о готовности Москвы к разговору с Киевом
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Москва по-прежнему готова начать переговоры с Киевом по вопросу выполнения условий российской стороны. Об этом в воскресенье, 4 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

— Есть о чем говорить с Зеленским — о выполнении российских условий по урегулированию ситуации на Украине, — сказал представитель Кремля.

По его словам, специальная военная операция идет полным ходом, а все ее ранее заявленные цели будут достигнуты.

30 августа журналист Харлан Ульман в издании The Hill заявил, что только проведение переговоров между Москвой и Киевом позволит остановить боевые действия и сохранить Украину как независимое государство.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что украинские власти должны начать переговоры с Россией и заняться поиском компромиссных решений. Тем не менее он оценил решения Зеленского с начала спецоперации как «правильные».

Позже глава Крыма Сергей Аксенов озвучил мнение, что завершение специальной военной операции России на Украине — только начало. В будущем возможна полная ликвидация украинской государственности.

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