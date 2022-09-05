Адвокат сообщила, сколько лет тюрьмы грозит за выход голым на балкон

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Находившийся в своей квартире голый человек может быть обвинен в развратных действиях и лишен свободы на срок до 12 лет, если его заметит с улицы несовершеннолетний. Об этом расскала адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

— Находясь в квартире, в том числе и на балконе, можно ходить голым или заниматься сексом, пока тебя не увидели в незакрытое окно дети и не сообщили об увиденном родителям. В этом случае есть риск попасть под уголовную статью 135 за развратные действия, — сообщила она.

По этой статье человеку, который не применил насилие в отношении не достигших 16 лет лиц, может грозить до 12 лет лишения тюрьмы.

Адвоката сообщила, что для возбуждения уголовного дела достаточно показаний детей и их законных представителей, снимки или видео случившегося не требуются. При этом Тютюнникова отметила, что бывают случаи ложных доносов, когда женщины «подобными заявлениями пытаются «насолить» бывшим».

По подобным делам, уточнила специалист, выносится только один процент оправдательных приговоров. При этом потерпевшая сторона не может забрать заявление по этой статье, а обвиняемый в разврате может заявить о ложном доносе. В случае, если вину сделавшего ложное заявление докажут, то заявитель может оказаться за решеткой на срок до шести лет, передает РИА Новости.

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