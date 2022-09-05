В Сербии Владимиру Зеленскому предрекли участь «козла отпущения»

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президента Украины Владимира Зеленского ждет участь «козла отпущения». Такое мнение высказали в сербском издании «Печат».
В статье указывается на то, что Запад, если ситуация будет развиваться не по его плану, всегда сможет в этом обвинить главу Украины, как это было с его предшественником Петром Порошенко.
— Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли украинского лидера. Зеленский тоже не избежит этой участи, — заявили в издании.
Автор статьи считает, что это был бы «наилучший вариант» для украинского президента. В настоящее время Зеленский находится между двух огней. С одной стороны, Запад провоцирует его на решительные действия, с другой — Европа на фоне экономического кризиса требует мирного разрешения конфликта с Россией.
За происходящее нужно будет отвечать только украинскому лидеру, иначе гнев обрушится на Запад, который финансировал, подстрекал и снабжал оружием Киев, заключили в материале.
3 сентября экс-депутат Рады Илья Кива рассказал о будущем Владимира Зеленского после провала атаки на Херсон. По его словам, все больше руководителей силовых структур, подразделения которых «отправляют просто на убой», склоняются к мысли о замене некомпетентной команды Зеленского. Вскоре бунтовщики могут «разорвать на куски» президента Украины.