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Президента Украины Владимира Зеленского ждет участь «козла отпущения». Такое мнение высказали в сербском издании «Печат».

В статье указывается на то, что Запад, если ситуация будет развиваться не по его плану, всегда сможет в этом обвинить главу Украины, как это было с его предшественником Петром Порошенко.

— Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли украинского лидера. Зеленский тоже не избежит этой участи, — заявили в издании.

Автор статьи считает, что это был бы «наилучший вариант» для украинского президента. В настоящее время Зеленский находится между двух огней. С одной стороны, Запад провоцирует его на решительные действия, с другой — Европа на фоне экономического кризиса требует мирного разрешения конфликта с Россией.

За происходящее нужно будет отвечать только украинскому лидеру, иначе гнев обрушится на Запад, который финансировал, подстрекал и снабжал оружием Киев, заключили в материале.

3 сентября экс-депутат Рады Илья Кива рассказал о будущем Владимира Зеленского после провала атаки на Херсон. По его словам, все больше руководителей силовых структур, подразделения которых «отправляют просто на убой», склоняются к мысли о замене некомпетентной команды Зеленского. Вскоре бунтовщики могут «разорвать на куски» президента Украины.