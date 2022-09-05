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Пять автомобилей столкнулись в Северо-Западном тоннеле

Александр Афонин
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Пять автомобилей столкнулись в Северо-Западном тоннеле
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

На въезде в Северо-Западный тоннель произошла авария с участием пяти автомобилей. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В пресс-службе добавили, что на месте ДТП работают оперативные службы города. На данный момент специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Из-за столкновения было затруднено движение транспорта на участке. Проезд осуществляется по одной полосе из трех. Москвичей призвали заранее планировать маршрут, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, авария обошлась без пострадавших.

Накануне сообщалось, что масштабная авария с семью участниками произошла на Алтуфьевском шоссе. Движение в сторону центра осуществлялось по двум полосам из трех.

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