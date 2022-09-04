Семь автомобилей столкнулись на Алтуфьевском шоссе

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 53с11 Карта всех событий

Масштабная авария с семью участниками произошла на Алтуфьевском шоссе. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что семь автомобилей столкнулись при движении в сторону центра в районе дома 53, строение 11, по Алтуфьевскому шоссе. На место инцидента прибыли оперативные городские службы.

Информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из трех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне авария с участием пяти автомобилей произошла на внутренней стороне 35-го километра МКАД. Из-за произошедшего движение на МКАД в сторону Калужского шоссе осуществлялось по трем полосам из пяти.

До этого сообщалось, что автомобиль врезался в стоявшую на проезжей части машину на внешней стороне 37-го километра МКАД.

Кроме того, 2 сентября водитель такси марки «Киа» врезался в стоявшие из-за мелкого ДТП «Опель» и «Митсубиси». В результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Момент столкновения попал на видео.