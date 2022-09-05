Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 5 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 90-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение транспорта может быть затруднено вечером 5 сентября в центре Москвы, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Москвичам рекомендовали использовать для вечерних поездок по городу общественный транспорт.

До этого сообщалось о росте количества автомобилей на столичных дорогах в связи с окончанием летнего сезона. Так, уже сейчас на дорогах три миллиона машин, а к середине сентября количество автомобилей вырастет на 4 процента, что эквивалентно дополнительным 120 тысячам транспортных средств.

В 2022 году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами. Так, в 153 местах появятся дополнительные знаки «Осторожно: дети!», островки безопасности на переходах, ограничение скорости и «лежачие» полицейские.