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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 5 сентября

Полина Долганова
Город
Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 5 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 90-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение транспорта может быть затруднено вечером 5 сентября в центре Москвы, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Москвичам рекомендовали использовать для вечерних поездок по городу общественный транспорт.

До этого сообщалось о росте количества автомобилей на столичных дорогах в связи с окончанием летнего сезона. Так, уже сейчас на дорогах три миллиона машин, а к середине сентября количество автомобилей вырастет на 4 процента, что эквивалентно дополнительным 120 тысячам транспортных средств.

В 2022 году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами. Так, в 153 местах появятся дополнительные знаки «Осторожно: дети!», островки безопасности на переходах, ограничение скорости и «лежачие» полицейские.

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