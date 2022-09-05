Москвичей пригласили на экскурсии по бывшим заводам и фабрикам города

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Петровка, 2 Карта всех событий

В столице ко Дню города подготовили проект «Москва индустриальная», в рамках которого пройдет цикл экскурсий по бывшим заводам и фабрикам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 5 сентября.

Старт программы намечен на 7 сентября. В этот день москвичи смогут посетить экскурсию «Чем красна Красная Пресня». Во время прогулки гости увидят бывшую фабрику «Мюр и Мерилиз» и Трехгорную мануфактуру. Сегодня здания представляют собой арт-пространства и бизнес-центры.

Уточняется, что все экскурсии пройдут в сентябре. Всего запланировано восемь бесплатных групповых прогулок по заброшенным промзонам, которые получили вторую жизнь, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что столичные парки, подведомственные департаменту культуры, подготовили программу мероприятий, которая пройдет с 5 по 11 сентября. Так, москвичи смогут посетить экологическую экскурсию «Пешком по парку», занятия по фитнесу для беременных, встречу с кандидатом в мастера спорта по шашкам и многое другое.