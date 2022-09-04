Столичные парки подготовили программу мероприятий для встречи осени

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, парк Дубки Карта всех событий

Столичные парки, подведомственные департаменту культуры, подготовили программу мероприятий, которая пройдет с 5 по 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 4 сентября.

Так, 5 сентября в парке «Северное Тушино» состоится экологическая экскурсия «Пешком по парку». Гости в сопровождении эколога познакомятся с природой и местными обитателями парка. Начало мероприятия запланировано на 15:00.

В парке «Дубки» 7 сентября проведут занятия по фитнесу для беременных. Участницы узнают, как снять боли в спине и пояснице, держать осанку ровно и многое другое. Занятие стартует в 12:00. Москвичам порекомендовали взять с собой спортивную одежду и обувь.

У ротонды на Пушкинской аллее 10 сентября состоится встреча с кандидатом в мастера спорта по шашкам. Жители столицы смогут опробовать свои силы в поединках с профи и получить несколько советов. Начало состязания намечено на 11:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого горожанам анонсировали программу сентябрьских выставок в Москве. Так, в музее «Бородинская битва» открывается выставка, приуроченная к 110-летию со дня открытия панорамы «Бородино», а культурный центр «Интеграция» подготовил экспозицию о русском крестьянстве.