Юрист раскрыла главные ошибки работодателей при увольнении пенсионеров

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Согласно российскому законодательству, процесс увольнения пенсионеров значительно отличается от привычной процедуры. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в понедельник, 5 сентября, рассказала о главных ошибках работодателей.

По ее словам, при добровольном увольнении пенсионера он обязан отработать еще две недели. Пенсионный фонд России в свою очередь проведет индексацию выплат в следующем месяце. Однако при выходе работника на пенсию двухнедельная отработка не требуется.

Эксперт отметила, что при достижении сотрудником пенсионного возраста работодатель не имеет права перевести его на срочный контракт. Кроме того, в случае увольнения по сокращению руководство компании, в которой работает пенсионер, обязано выплатить ему выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Если уволенный не смог найти новое место, то ему полагается выплата и за второй месяц, передает «Прайм».

Проживающие за рубежом россияне, которые имеют право на пенсии и иные выплаты в соответствии с законами и международными соглашениями России, смогут получать их на иностранные банковские счета. Подобное нововведение упростит международные переводы для российских пенсионеров. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил финансовый советник Глав семей Алексей Родин.