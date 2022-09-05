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Авиаконструктор назвал самое безопасное место в самолете

Полина Долганова
Общество
Авиаконструктор назвал самое безопасное место в самолете
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Места, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам, повышают шансы пассажиров самолетов остаться невредимыми при ЧП на борту. Об этом рассказал авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка.

По словам специалиста, такие места расположены в хвостовой части самолета. При ЧП на эту часть судна приходится меньше всего динамических нагрузок. Так, наиболее безопасным можно назвать последний ряд кресел.

— Были случаи, когда крупные самолеты разрушались, а пассажиры, которые сидели в последнем ряду, оставались живы, — отметил эксперт.

Прядка подытожил, что наиболее безопасными можно считать самолеты с узким фюзеляжем, так как конструкции широкофюзеляжных бортов разрушаются быстрее, передает радио Sputnik.

До этого клинический психолог Виталий Сидняев назвал способы борьбы с паникой, возникающей во время полета на самолете. По его словам, аэрофобия — один из самых распространенных страхов. Справиться с ним может помочь техника переключения внимания. Она заключается в чередовании напряжения и расслабления внимания.

Безопасность Пассажиры Самолеты
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