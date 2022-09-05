Авиаконструктор назвал самое безопасное место в самолете

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Места, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам, повышают шансы пассажиров самолетов остаться невредимыми при ЧП на борту. Об этом рассказал авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка.

По словам специалиста, такие места расположены в хвостовой части самолета. При ЧП на эту часть судна приходится меньше всего динамических нагрузок. Так, наиболее безопасным можно назвать последний ряд кресел.

— Были случаи, когда крупные самолеты разрушались, а пассажиры, которые сидели в последнем ряду, оставались живы, — отметил эксперт.

Прядка подытожил, что наиболее безопасными можно считать самолеты с узким фюзеляжем, так как конструкции широкофюзеляжных бортов разрушаются быстрее, передает радио Sputnik.

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