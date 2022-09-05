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«Расходный материал»: Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин

Полина Долганова
В мире
«Расходный материал»: Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что женщины являются расходным материалом для киевского режима. Об этом он написал на своей странице в Telegram в понедельник, 5 сентября.

Так Володин отреагировал на указ украинского Минобороны о становлении на воинский учет женщин, который вступит в силу с 1 октября.

— Вашингтон и Брюссель требуют от (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал, — написал Володин.

Он также порекомендовал украинкам покинуть страну, пока у них есть такая возможность.

До этого журналист издания The Guardian Дэн Саббаг назвал пять сценариев развития конфликта на Украине на ближайшие полгода. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность каждого из них.

В свою очередь обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц выразил мнение, что украинскому руководству следует принять «горькую правду» о потере территорий Донбасса и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. По его словам, дела у Киева идут не в лучшую сторону, а Вооруженные силы Украины уже не способны противостоять российским военным.

Украина Вячеслав Володин Женщины
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