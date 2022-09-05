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Ефимов: Инвестор построит завод по выпуску плиточных модулей из древесины в Выхино-Жулебине

Александр Афонин
Город
Ефимов: Инвестор построит завод по выпуску плиточных модулей из древесины в Выхино-Жулебине
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Ферганская улица, 4Б Карта всех событий

Город предоставит в аренду инвестору земельный участок для строительства производственного комплекса по выпуску плиточных модулей из древесины для строительства в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил в понедельник, 5 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для реализации масштабного инвестиционного проекта инвестору будет выделен участок общей площадью около 0,7 гектара. В результате в городе появится производство деревянных модулей для строительства. Инвестор вложит в проект 450 миллионов рублей. На предприятии создадут 150 новых рабочих мест, — сказал он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что за 18 лет своей работы предприятие выпустило порядка 50 тысяч квадратных метров продукции. По окончании работ на выделенном участке появится объект площадью 10 тысяч квадратных метров.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, отметил, что предприятие расположится на Ферганской улице. По его словам, по окончании подготовительных работ город заключит с инвестором договор на пять лет. За это время ему предстоит завершить строительство комплекса.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что возле станции метро «Некрасовка» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда будет построен торгово-развлекательный комплекс. По его словам, степень готовности объекта на сегодняшний день составляет 17 процентов.

Строительство Район Выхино-Жулебино Владимир Ефимов
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