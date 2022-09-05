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«Старые привычки надо менять»: Гузеева посоветовала смириться с ее участием в «Голосе 60+»

Александр Афонин
Общество
«Старые привычки надо менять»: Гузеева посоветовала смириться с ее участием в «Голосе 60+»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Лариса Гузеева выступит в качестве нового ведущего в шоу «Голос 60+». Она обратилась к фанатам передачи и посоветовала им смириться со сменой актера Дмитрия Нагиева.

— Конечно, вы привыкли видеть на этом месте талантливого и харизматичного ведущего, но иногда старые привычки надо менять, — сказала она.

Гузеева добавила, что она пока не дотягивает до уровня Нагиева. Однако другого выбора нет и противникам решения стоит смириться, передает ФАН.

О смене ведущего проекта стало известно 16 августа. По словам Гузеевой, такое предложение стало для нее неожиданностью. Также она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.

Актеру Станиславу Садальскому не понравилась передача с артисткой. Он высказал мнение, что ведущим проекта можно было сделать модного сейчас певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman. А Нагиеву артист сделал комплимент, заявив, что тот никогда не надоест зрителям.

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