Певица Лолита рассказала о тайных счетах Цекало

Фото: Youtube / Galich Ida

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее бывший муж Александр Цекало втайне от нее открывал банковские счета. По признаю артистки, шоумен в свое время почти оставил ее ни с чем.

— Он и на деньги меня обманывал. Шабтай Калманович рассказывал, как помогал Саше открывать в Австрии банковский счет втайне от меня. При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которую мы заработали. Где остальные — не знаю, — поделилась Лолита.

Она добавила, что после тяжелого разрыва очень переживала за свое будущее. Супруг внушил певице, что у нее не получится построить сольную карьеру.

Милявская и Цекало разошлись в 2000 году после десяти лет совместной жизни, передает FBM.

В мае певица призналась, что ее мать и дочь в настоящее время находятся за пределами страны. Предположительно, 79-летняя мать исполнительницы Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева уехали в Болгарию, где артистка владеет апартаментами и домом. Лолита купила там недвижимость 14 лет назад.

Также Лолита объяснила, почему ей важно посещать Крым. По ее словам, она ни за что не откажется от поездок на полуостров, поскольку там прошло ее детство.